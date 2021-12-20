Москва, 20 декабря 2021, 06:22 — REGNUM Какие-либо противопоказания для вакцинации от COVID-19 больных психическими расстройствами отсутствует. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»
«Конечно, нет никаких противопоказаний и быть не может. Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении», — сказал Костюк.
По его словам, врачи не зафиксировали ни одного случая побочных эффектов, а «в редких случаях» имела место быть болезненность в месте введения инъекции.
Костюк также напомнил о добровольном принципе прививки.