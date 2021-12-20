Благовещенск, , 06:22 — REGNUM Загрязнения на реках Амурской области в местах, где добывают золото, выявляет топодрон. За полгода аппаратом были обнаружены 70 нарушений законодательства об охране природы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе правительства Приамурья.

Золотодобыча US FWS

Читайте также: В Приамурье накажут старателей, от которых «грязи больше, чем золота»

Дрон начали использовать с начала сезона золотодобычи. Им проверяют не только чистоту рек вблизи артелей, но и то, продолжает ли работу компания, если на её деятельность был наложен временный запрет.

«Мы оценили работу беспилотного аппарата: прослеживается преимущество над наземными инструментами, когда задачи исследования требуют проведения работы в сложных рельефных условиях. Если инспекторам достаточно сложно, а порой и невозможно, добраться до нужной точки, то эту работу за них выполнит дрон. Кроме того, в отличие от традиционной съемки, дрон может собирать данные в значительно более короткие сроки, съемка с беспилотников дает более качественные результаты», — отметил министр природных ресурсов Амурской области Дмитрий Лужнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ужесточат надзор за золотодобывающими предприятиями, а за небольшими артелями будет установлен особый контроль. Такое поручение дал профильным министерствам и надзорным ведомствам губернатор региона Василий Орлов, констатировав, что от некоторых старателей «грязи больше, чем золота».