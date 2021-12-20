Урумчи, Китай, , 06:21 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая планирует построить 100 центров популяризации науки в южных районах региона к 2025 году, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Проект был совместно инициирован в 2019 году Синьцзянской ассоциацией науки и техники и пекинской фирмой по интеллектуальным технологиям. В общей сложности 37 таких объектов были созданы в округах Кашгар, Хотан и Аксу, а также в Баян-Гол-Монгольском автономном округе.

Подростки в этих центрах популяризации науки смогут посещать лекции и знакомиться с передовыми технологиями, такими как 3D-печать и искусственный интеллект, сказал глава Молодежного научно-технического центра ассоциации Су Хун.

«Центры предоставляют сельским детям и подросткам возможности для изучения области науки и усиления практического обучения», — сказал Су, добавив, что инициатива может помочь создать среду для воспитания любви, понимания и использования научных знаний среди сельских жителей.

В последние годы ассоциация поощряет технологические предприятия и научные организации сотрудничать с сельскими школами в южной части Синьцзяна, помогая им продвигать научное образование среди учащихся начальных и средних школ.