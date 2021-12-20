Москва, 20 декабря, 2021, 06:18 — ИА Регнум. С момента заболевания COVID-19 смерть может наступить примерно через три-четыре недели. Об этом порталу Ura.ru заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Facebook.com/anatoly.altstein Анатолий Альтштейн

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», — сказал Альтштейн.

По его словам, если в Великобритании, куда проник штамм коронавируса «Омикрон», пик заболеваемости наблюдался несколько дней назад, то примерно через этот срок можно будет делать выводы о смертности от COVID-19.

При этом Альтштейн выразил мнение, что «ничего страшного» с заражёнными не будет: «У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки».