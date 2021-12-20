Пекин, , 06:18 — REGNUM Писатель Те Нин была переизбрана 17 декабря председателем Китайской федерации литературных и художественных кругов (CFLAC) и Китайской ассоциации писателей (CWA), сообщает агентство Синьхуа.

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11-й Национальный конгресс CFLAC и 10-й Национальный конгресс CWA завершились в 17 декабря. Выступая с заключительным словом, Те пообещала создать лучшие условия для процветания и развития литературы и искусства в Китае, а также создать лучшие условия для писателей и художников с целью реализации их творчества.\

Те родилась в 1957 году, а ее труды начали публиковаться в 1970-х годах. Многие из ее работ были посвящены чаяниям простых людей. Ее роман «Ах, Сянсюэ», короткий рассказ и одна из ее самых известных работ, посвящены тоске деревенской девушки по внешнему миру и современной цивилизации. Те впервые был избран председателем CWA в 2006 году.