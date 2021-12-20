Хабаровск, , 06:16 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 477 (480 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 470 человек, пять человек (6 — накануне) с диагнозом «COVID-19» скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Госпиталь

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Для лечения больных COVID-19 развернуто 2767 коек, свободны — 490. В госпиталях находится 83 тяжелых пациента, на ИВЛ — 91 пациент.

Всего получают лечение 13 138 жителей края.

С начала пандемии на 20 декабря в Хабаровском крае зарегистрировано 119 696 носителей коронавируса, 105 387 человек выздоровели, умер 1171 пациент.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 20 декабря в Приморье зарегистрировано 97 187 носителей коронавируса (+451 за минувшие сутки), скончались с начала пандемии 1492 человека (+4).