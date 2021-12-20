Пекин, , 06:14 — REGNUM В Пекине 17 декабря состоялся симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения бывшего вице-премьера Госсовета КНР У Сюэцяня, который был выдающимся лидером в дипломатической сфере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ван Ян Palácio do Planalto

Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Ян, присутствовал на симпозиуме и предварительно встретился с семьей У.

У был членом Политбюро ЦК КПК 12-го и 13-го созывов, членом государственного совета Китая, вице-премьером и заместителем председателя Национального комитета НПКСК 8-го созыва.

Член Политбюро ЦК КПК и директор Канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи подчеркнул вклад У в развитие страны и народа на протяжении всей его замечательной жизни. Ян призвал последовать примеру У и приложить больше усилий для реализации китайской мечты о национальном возрождении.

Член Государственного совета Китая и министр иностранных дел Ян Цзечи также принял участие в симпозиуме.