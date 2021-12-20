Екатеринбург, 20 декабря, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге зоозащитники заявили, что в океанариуме якобы избивают дельфинов. Момент инцидента попал на видео, сообщают СМИ.

Rene Дельфин

Однако после просмотра видеозаписи невозможно с точностью сказать, что дельфинам наносят травмы. Тренер замахивается и бьет палкой по воде, при этом не видно попадает ли он в дельфина. В океанариуме провели внутреннюю проверку и заявили, что не нашли факта издевательства над животными. В учреждении сообщили, что всему виной неправильный ракурс, с которого производили видеозапись.

Зоозащитники обратились в полицию. Ведомство проведёт проверку по факту произошедшего. Если информация о насилии над животными подтвердится, будут приняты меры реагирования, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.