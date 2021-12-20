Москва, , 06:06 — REGNUM Космический корабль «Союз МС-20» с космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром Мисуркиным на борту, включил двигатели на торможение для схода с орбиты Земли. Трансляцию возвращения космического корабля на Землю ведёт 20 декабря на своём сайте корпорация «Роскосмос».

Спускаемая капсула Дарья Антонова © ИА REGNUM

После сходя с орбиты «Союз» разделится на отсеки и войдёт в плотные слои атмосферы. Вокруг спускаемой капсулы с экипажем образуется облако плазмы, которое будет несколько минут препятствовать связи с туристами и российским космонавтом.

Затем раскроется основной парашют, а на высоте около метра от поверхности Земли сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата запланировано на 06:13 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что космический корабль «Союз МС-20» отстыковался от российского сегмента МКС и начал свой путь на Землю.

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