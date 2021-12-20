Пекин, , 06:05 — REGNUM Главный политический советник Китая Ван Ян 17 декабря принял участие и выступил на конференции в Пекине с целью воздать должное некоммунистическим коллективам и лицам, которые внесли свой вклад в борьбу страны с нищетой, сообщает агентство синьхуа.

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Будучи членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), выразил свои поздравления от имени Центрального комитета КПК.

Со времени 18-го Национального съезда КПК политические партии, не входящие в КПК, Всекитайская федерация промышленности и торговли, а также общественные деятели без партийной принадлежности посвятили себя победе над бедностью и построению умеренно процветающего общества во всех отношениях, сказал Ван.

По его словам, некоммунисты предлагали предложения по реформированию и развитию Китая, участвовали в мероприятиях, которые приносили пользу и процветание народу, и помогали объединить волю и силу народа. Все это продемонстрировало уникальные сильные стороны новой модели политической партийной системы Китая, добавил он.

Он ожидал, что некоммунисты внесут новаторский вклад в новый путь превращения Китая в современную социалистическую страну во всех отношениях. На конференции 100 образцовых коллективов и 96 отдельных лиц, а также 50 лучших предложений и 50 достижений в области социальных услуг получили высокую оценку за их вклад в борьбу с нищетой в стране.