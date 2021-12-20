Екатеринбург, 20 декабря, 2021, 06:03 — ИА Регнум. В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла утром 19 декабря на 286 км трассы Екатеринбург-Тюмень. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Iveco. От удара водитель и пассажир Lifan вылетели из машины на дорогу. По предварительным данным, они не были пристегнуты ремнями безопасности. От полученных травм граждане скончались до приезда медиков.

Водитель грузовика не пострадал. За рулем легкового авто была уроженка Тюмени. Ее водительский стаж составлял 14 лет. Личность пассажира ещё не установили.