Пекин, , 06:01 — REGNUM Несколько китайских провинций находятся в состоянии готовности к приходу тайфуна «Рай», который, как ожидается, в ближайшие дни принесет проливные дожди и сильные ветры в южные районы страны, сообщает агентство Синьхуа.

Тайфун NASA Johnson Space Center

22-й за этот год тайфун «Рай» наблюдался по состоянию на полдень 18 декабря примерно в 270 км к северо-востоку от рифа Юншу, части островов Наньша в Южно-Китайском море. По данным Национального метеорологического центра, он будет двигался в северо-западном направлении со скоростью от 25 до 30 км в час.

В некоторых районах провинций Хайнань, Гуандун и Фуцзянь с 19 по 20 декабря тайфун принесет сильные дожди. Местный штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи в Хайнани и Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая выпустил предупреждения о тайфуне.

Местным жителям было рекомендовано принять меры предосторожности. Более 20 500 рыболовецких судов на Хайнани были отозваны в порт по состоянию, в то время как более 300 рыбаков на 55 судах, работающих в Южно-Китайском море, нашли убежище в портах Гуанси.

Национальная обсерватория Китая возобновила синий уровень тревоги в связи с тайфуном «Рай». В стране действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой: красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий цвета по мере убывания суровости погоды.