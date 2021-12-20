Екатеринбург, , 05:56 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга ночью самолёты не могли сесть из-за затяжного снегопада. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пассажиров рейсов.

Аэропорт Кольцово

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Из-за сложных метеорологических условий три самолета были вынуждены сменить курс и уйти на запасные аэродромы. Рейсы SU-1406 из Москвы и U6—7230 из Будапешта направились в Тюмень. Рейс U6—263 из Москвы — в Челябинск. Также пассажиры не смогли вовремя улететь в Челябинск, Санкт-Петербург, Калининград, Киров и Москву.

К утру работа аэропорта была полностью восстановлена. Как сообщало ИА REGNUM, ранее снегопад помешал работе аэропорта Челябинска.