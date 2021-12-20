Якутск, 20 декабря, 2021, 05:54 — ИА Регнум. В 3,6 раза реже стали заболевать коронавирусом якутяне по сравнению с ситуацией месяц назад. За прошедшие сутки COVID-19 заразились 77 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря в оперативном штабе республики. Для сравнения, 20 ноября было выявлено 279 новых случаев инфекции.

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В Якутске заболеваемости снизилась в 2,6 раза — со 128 случаев до 48. В районах республики, по данным оперштаба, ежедневно заболевают 1−3 человека. Месяц назад в некоторых из них статистика показывала до 24 новых инфицированных в день.

За неделю темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Якутске снизились на 30%, отметил представитель управления Роспотребнадзора Георгий Игнатьев. В числе 48 заболевших якутян 16 человек — дети, девять — люди старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря заведениям общественного питания Якутии разрешили работать на час дольше, снят запрет с деятельности детских центров. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев.