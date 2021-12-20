Тайюань , Китай, 20 декабря, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Два человека погибли и еще 20 спасены после затопления угольной шахты в провинции Шаньси на севере Китая, сообщил местный спасательный штаб. Об это было объявлено сразу после окончательной проверки, сообщает агентство Синьхуа.

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Авария произошла 15 декабря около 23:00 по местному времени на угольной шахте в деревне Дусигоу города Сяои. Незаконная добыча полезных ископаемых стала причиной аварии, говорится в предварительном расследовании.

Спасатели установили контакт с шахтерами утром 17 декабря. Первый попавший в ловушку шахтер был извлечен из шахты около 14:15 того же дня К 17:56 в общей сложности 20 шахтеров были благополучно эвакуированы из шахты.

Все спасенные шахтеры были доставлены в больницы для лечения и находятся в стабильном состоянии. Местное управление общественной безопасности задержало семерых подозреваемых в причастности к этому преступлению и разыскивает сбежавших.