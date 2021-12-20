Владивосток, , 05:50 — REGNUM В минздраве Приморья отмечаются стабильно высокие показатели заражений коронавирусом — ежедневно выявляется более 450 случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Госпиталь (сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency

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На 20 декабря в регионе зарегистрировано 97 187 носителей коронавируса (+451 за минувшие сутки), скончались с начала пандемии 1492 приморца (+4).

В 24 госпиталях развернуты 2622 койки для лечения ковидных пациентов. Занятость — составляет 82,2%.

Специалисты напоминают, что самым безопасным и действенным методом защиты от COVID-19 является вакцинация. Прививка позволяет избежать тяжелого течения заболевания и снижает риск летальных исходов.

Доля заболевших после полного курса вакцинации составляет 0,2%, что является низким процентом среди привитых (не более 2,5%).

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Как сообщало ИА REGNUM, более 560 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России.