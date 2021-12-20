Чанша, Китай, , 05:49 — REGNUM В провинции Хунань в центральном Китае обнаружен «Омикрон» штамм COVID-19 у двух пассажиров, прибывших из-за границы в столицу провинции город Чанша 18 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

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Секвенирование и анализ всего генома вируса, проведенные центром по контролю и профилактике заболеваний провинции Хунань, выявили вариант Омикрона в образцах дыхательных путей от двух прибывших заболевших COVID-19.

Последующая проверка, проведенная Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, подтвердила этот вывод, сообщил муниципальный штаб по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 в Чанше. Инфицированные лица помещены на карантин и проходят лечение в специально отведенной больнице.