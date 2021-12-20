Куала-Лумпур, , 05:46 — REGNUM Как минимум десять человек числятся пропавшими без вести в связи с сильными наводнениями в западной части Малайзии. Об этом 20 декабря сообщает агентство BERNAMA.

Наводнение Aufgang

По данным управления пожарной и спасательной службы штата Паханг, среди пропавших без вести числится и ребёнок шести лет. Более 41 тыс. жителей были эвакуированы, самая сложная ситуация сложилась в густонаселенном штате Селангор.

Наводнения, вызванные сильнейшими за последние 100 лет ливнями, затронули уже восемь штатов Малайзии, в том числе столичный регион. Более 66 тыс. спасателей, военнослужащих и полицейских были мобилизованы по распоряжению премьер-министра Исмаила Сабри Якоба для участия в поисково-спасательных и других операциях на западе страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 жертвах наводнений, вызванных сильными ливнями на севере Ирака.

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