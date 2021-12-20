Вашингтон, 20 декабря, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Дефицит больничных коек наблюдается в больницах перед возможным ростом заболеваемости COVID-19, связанной с распространением штамма «Омикрон» в США. Об этом 20 декабря сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что в настоящее время отделения интенсивной терапии переполнены пациентами с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также заразившимися штаммом коронавируса «Дельта». Все пациенты нуждаются в срочном лечении, при этом ситуация осложнена нехваткой персонала. В ряде больниц докторам приходится часть пациентов отправлять лечиться дома, тогда как у них есть все показания для прохождения лечения в стационаре.

Специалисты серьёзно озабочены возможными задержками с оказанием необходимой помощи, которые влекут за собой риск серьёзных осложнений. Кроме того, многие пациенты откладывают посещение больницы из-за страха заразиться коронавирусом, и в итоге часто поступают в медучреждение уже в тяжёлом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению главного американского инфекциониста Энтони Фаучи, в США в ближайшие несколько недель станет доминирующим штамм коронавируса «Омикрон».