Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 20 декабря, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о происшествии в шахте имени Рубана в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

(сс) Free-Photos Шахта

Напомним, что на шахте в Ленинске-Кузнецком по предварительным данным произошло нагревание угольного пласта. На момент происшествия в ней находилось 128 горняков.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным МЧС РФ, на поверхность выведены все шахтёры, пострадавших нет.