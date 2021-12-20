Якутск, 20 декабря, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Из-за температуры воздуха — 44 градуса отменены занятия в школах для учеников 1−5 классов столицы Якутии. Дети занимаются на «дистанционке», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе мэрии Якутска.

(сс) Free-Photos Мороз

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Актированный день объявлен для учеников обеих смен.

«По данным ЯУГМС в 6 часов температура наружного воздуха в Якутске составила — 44°, скорость ветра 1 м/с», — пояснили в мэрии города.

Для учеников 5−8 классов обучение в школе будут отменять при температуре воздуха 45−48 градусов ниже ноля, для старшеклассников — от — 47.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске из-за морозов объявлен режим повышенной готовности. Руководителям ресурсоснабжающих организаций столицы Якутии дано поручение обеспечить постоянное дежурство бригад в условиях низких температур. Из городских автобусов запрещено высаживать детей, которые не могут заплатить за проезд.