Иерусалим, 20 декабря, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Запрет на посещение израильскими гражданами Ирландии, Испании, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вступил в силу с 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Израиля.

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Начиная с 01:00 по местному времени 20 декабря для граждан Израиля ещё семь стран классифицированы как «красные страны» в связи с повышенной угрозой распространения коронавируса. Ранее в этот список были внесены 50 стран Африки, Великобритания и Дания.

Кроме того, минздрав Израиля рекомендовал правительству запретить посещение ещё десяти стран. Начиная с 22 декабря в список «красных стран» могут внести Италию, США, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию.

Все граждане Израиля, прибывающие из стран «красного списка» должны будут, вне зависимости от факта вакцинации от COVID-19 пройти карантин. Для этого они будут изолированы в отелях. Посещение стран, в которые запрещён въезд, возможно лишь после получения спецразрешения от комиссии, рассматривающей исключительные случаи.

В связи с угрозой распространения штамма «Омикрон» въезд в Израиль для иностранных граждан закрыт по 29 декабря с возможностью продления срока.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Израиле зафиксирован максимум заражений коронавирусом с конца октября.