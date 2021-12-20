Синин, Китай, , 05:15 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в городе Манъя провинции Цинхай на северо-западе Китая в 7:54 по местному времени 19 декабря сообщает Сейсмологический центр Китая (CENC), передает агентство Синьхуа.

Землетрясение Zeml.info

Очаг землетрясения находился на отметке 38,95 градуса северной широты и 92,73 градуса восточной долготы на глубине 10 км, сообщили в центре. По словам директора бюро по чрезвычайным ситуациям в Манъя Ян Куна, подземные толчки сильно ощущались в городе Лэнху который находится в 57 км от эпицентра.

Власти Лэнху все еще проверяют, привело ли землетрясение к жертвам или материальному ущербу, сказал Ян, добавив, что в центре города Манъя, примерно в 180 км от эпицентра, сообщений о жертвах или материальном ущербе не поступало.