Урумчи, Китай, 20 декабря, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Старейший человек в Китае Алимихан Сейити скончалась в возрасте 135 лет 16 декабря в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

Алимихан Сейити родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шуле округа Кашгар, сообщает отдел пропаганды округа. Алимихан Сейити. В 2013 году она возглавила список старейших из ныне живущих людей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии, ранее известной как Геронтологическое общество Китая.

У нее была очень простая и размеренная повседневная жизнь до самой смерти. Она всегда ела вовремя и любила греться на солнышке у себя во дворе. Иногда она помогала присматривать за своими правнуками. Комушерик известен как «город долголетия», где много пожилых людей старше 90 лет.

Улучшение качества медицинского обслуживания отчасти способствовало их долголетию. Местное правительство предоставило услуги врача по контракту, бесплатные ежегодные медицинские осмотры и ежемесячные субсидии пожилым людям старше 60 лет.