Петропавловск-Камчатский, 20 декабря, 2021, 05:09 — ИА Регнум. На Камчатке с 21 декабря предъявление QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации на транспорте будет отменено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«В связи со значимостью перемещения населения перед Новым годом и в новогодние праздники принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, которые раньше были введены. С 21 декабря на транспорте будет действовать только масочный режим», — сказал губернатор Владимир Солодов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно приостановлены требования о предоставлении документов при посещении торговых и торгово — развлекательных центров.