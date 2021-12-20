Биробиджан, 20 декабря, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Семь врачей реанимационного отделения главной больницы Еврейской автономии написали заявления об увольнении. Причиной такого решения главврач областной больницы Елена Стороженко назвала конфликт с молодыми специалистами, сообщило ИА EAOMedia.

София Вейверите. Наши хирурги. 1974

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«На работу должны были выйти четыре молодых реаниматолога. Это спровоцировало конфликт. Ищем пути решения. В любом случае сохраним уровень оказываемой медицинской помощи в полном объёме», — отметила главный врач областной больницы Елена Стороженко.

Четыре реаниматолога, принявшие решение уволиться, работали в штате, ещё три — по совместительству. По информации главврача, штатные сотрудники отказывались включать молодых ординаторов в состав работающих бригад. Аналогичные конфликты возникли также в отделении анестезиологии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полном составе уволилась врачебная комиссия больницы Еврейской автономии в Биробиджане и все три хирурга. В целом в учреждении здравоохранения региона не хватает более 50 врачей.