Ухань, Китай, , 05:07 — REGNUM Часть рампового моста в городе Эчжоу провинции Хубэй в центральном Китае обрушилась 18 декабря в результате чего погибли три человека и еще четверо получили ранения, сообщили в департаментах транспорта и полиции провинции, передает агентство Синьхуа.

Обрушение моста Eric

Трагедия произошла около 15:36 по местному времени, когда обрушилась часть рампового моста, соединяющего скоростную автомагистраль Шанхай — Чунцин и скоростную автомагистраль Дацин — Гуанчжоу. По словам официальных лиц, три грузовика упали, а легковой автомобиль был раздавлен рухнувшим одностоечным мостом.

Неизвестное количество людей работало на мосту, когда произошла авария. Двое из них умерли. Сотрудники дорожной полиции и пожарные поспешили на место происшествия, и в настоящее время проводится дальнейшее расследование.