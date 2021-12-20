Пекин, 20 декабря, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Пять человек погибли и еще двое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в уезде Менчэн провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает агентство Сниьхуа.

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Авария произошла около 13:00 по местному времени, когда спортивный внедорожник съехал с дороги в кювет в деревне Цзиньню. Все семь пассажиров были срочно доставлены в больницу, а пятеро позже скончались.

Среди двух пострадавших один человек получил легкие травмы, и медики прилагают все усилия для оказания помощи другому ребенку-пассажиру. Расследование причин аварии продолжается.