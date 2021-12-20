Пекин, , 05:01 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено 37 новых локальных случаев заболевания COVID-19, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает 20 декабря агентство Синьхуа.

Коронавирус Pixabay.com

По данным комиссии, из новых местных случаев заболевания 24 были зарегистрированы в Шэньси, 10 — в Чжэцзяне, два — в Гуандуне и один — в Пекине. По данным комиссии, также сообщалось о 65 новых завозных случаях в 14 провинциальных регионах. В Шанхае было сообщено об одном новом подозрительном случае у прибывшего из-за пределов материка.

По всему материку 19 декабря не было зарегистрировано новых случаев смерти от COVID-19.