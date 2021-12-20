Петропавловск-Камчатский, , 04:58 — REGNUM В минздраве Камчатке отмечают снижение уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в школах и детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На 20 декабря две школы находятся на карантине по ОРВИ. По коронавирусной инфекции закрыто 27 классов в 15 школах. На дистанционном обучении находится 561 ученик.

«Мы наблюдаем снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей», — сказали специалисты.

Новогодние утренники во всех образовательных учреждениях будут проходить с определенным ограничением. Все мероприятия проведут для детей отдельно.

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Как сообщало ИА REGNUM, около трех месяцев займут исследования вакцины от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет, сообщил 19 декабря директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.