Магадан, , 04:57 — REGNUM Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, получивший известность после массового отстрела гусей на Чукотке, был найден мёртвым в своём офисе. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по Магаданской области.

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Погибший был обнаружен около 22:00 (14:00 мск) 19 декабря в офисе. В настоящее время проводится проверка по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники, близкие, возможные свидетели произошедшего, осматривается место происшествия.

Крамаренко оказался в центре скандала после выложенной в социальной сети Instagram фотографии, где он позирует на фоне надписи «Чукотка 2021» и изображения сердца, выложенными из мертвых птиц. Сотрудники правоохранительных органов по поручению прокурора Чукотки начали проверку по данному факту. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на птицу с причинением ущерба в особо крупном размере. Уточнялось, что незаконно было добыто 178 гусей, сумма материального ущерба составило около 700 тыс. рублей.