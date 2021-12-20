Пекин, 20 декабря, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Согласно циркуляру, опубликованному Комиссией по таможенным тарифам Государственного совета КНР, страна введет временные тарифы, которые будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования для 954 импортируемых товаров, сообщает агентство Синьхуа.

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Корректировка, касающаяся товаров, включая лекарства от рака, водную продукцию и детскую одежду, вступит в силу 1 января 2022 года. В список также входят лыжное снаряжение, произведения искусства, автозапчасти, которые помогают снизить выбросы парниковых газов, высоковольтные кабели для высокоскоростных поездов и компоненты топливных элементов.

Учитывая развитие китайской промышленности и изменения в условиях спроса и предложения, страна повысит импортные и экспортные тарифы с 1 января на некоторые товары в рамках своих обязательств по вступлению во Всемирную торговую организацию, говорится в циркуляре.

Например, будут введены более высокие экспортные пошлины на фосфор и черную медь, чтобы продвинуть модернизацию и высококачественное развитие смежных отраслей. В соответствии с соглашениями о свободной торговле и преференциальными торговыми соглашениями с другими странами или регионами Китай введет обычные тарифные ставки на некоторые товары из 29 стран и регионов в рамках усилий по открытию на более высоком уровне.

Согласно циркуляру, Китай также предоставит льготные тарифные режимы в следующем году наименее развитым странам, которые установили дипломатические отношения и завершили обмен письмами с Китаем.