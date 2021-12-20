Якутск, 20 декабря, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Руководителям ресурсоснабжающих организаций столицы Якутии дано поручение обеспечить постоянное дежурство бригад в условиях низких температур. Водителям городских автобусов запрещено высаживать детей, которые не могут заплатить за проезд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе мэрии Якутска.

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Соответствующие распоряжения сделал глава города Евгений Григорьев в связи с тем, что температура воздуха в столице региона опустилась почти до — 50 градусов. В Якутске объявлен режим повышенной готовности.

«Ни в коем случае не допускать высаживания из автобусов детей, у которых могут возникнуть проблемы с оплатой. Всем руководителям ресурсоснабжающих организаций, УК, ТОУ, ЕДДС, профильных структурных подразделений, социальных объектов — находиться в режиме постоянной готовности. Обеспечить постоянное дежурство и незамедлительную передачу информации в случае ЧП», — сказал Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на линии электропередач «Майя-Чурапча» 19 декабря оставила без электричества более 78 тысяч жителей Якутии. Свет отключался в пяти районах республики — Чурапчинском, Усть-Майском, Амгинском, Таттинском и Томпонском.