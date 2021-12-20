Петропавловск-Камчатский, 20 декабря, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Камчатский край вошёл в топ-20 Всероссийского рейтинга качества жизни в рейтинге Агентства стратегических инициатив, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Эксперты оценивали десять направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела. Качество жизни оценивалось по 161 показателю.

«Показатели рейтинга позволяют оценить общую удовлетворенность людей социальной сферой в том месте, где они живут. Камчатский край ежегодно повышает все показатели данного рейтинга. В 2019 году мы занимали 30 строчку этого рейтинга, в 2020 году поднялись на три позиции и заняли 27 место. В 2021 году Камчатский край вошел в топ-20 регионов страны, заняв 17 позицию и опередив не только всех своих соседей-дальневосточников, но и 68 субъектов РФ», — рассказала министр экономического развития края Юлия Морозова.

По мнению губернатора Владимира Солодова, важно детально разобраться, по каким показателям регион лучший, а по каким отстаёт. И усилить работу.

«Это очень важно, недаром президентом страны рейтинг обозначен как ключевое направление для дальнейшей работы», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодская область вошла в топ-20 регионов России по качеству жизни.