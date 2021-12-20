Симферополь, , 04:54 — REGNUM В арбитраж Крыма поступил крупный финансовый иск, ответчиком в котором выступает АО «Симферопольский моторный завод». Претензии на более чем 18 млн рублей от администрации Симферополя пока судом не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Суд succo

Иск от мэрии появился в базе суда 14 декабря 2021 года. Сумма претензий составила 18 356 800,37 рубля. Детали пока не сообщались.

В 2020 году финансовые претензии к предприятию были также у ГУП «Крымэнерго». 24 января 2022 года суд также рассмотрит финансовый иск к АО, поданный МУП «Киевский Жилсервис».

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в июне 1996 года. Руководителем предприятия с декабря 2014 года является Вадим Ярков. По данным из финансовой отчётности 2020 года, уставный капитал — более 6 млн рублей. Учредителями выступали более 700 юридических и физических лиц. За 2020 год АО указало выручку на уровне 4,9 млн рублей и чистый убыток — около 2 млн рублей.