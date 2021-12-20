Токио, , 04:35 — REGNUM Приложение, с помощью которого все желающие смогут получить цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19 запустило 20 декабря министерство по цифровизации Японии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Приложение бесплатное, находится в доступе в каталогах магазинов приложений App Store и Google Play. Для получения цифрового сертификата нужно сделать скан удостоверение личности My number card, а потом ввести данные с бумажного сертификата о вакцинации, который выдают всем жителям Японии.

Цифровой сертификат в настоящее время в Японии не требуется, так как в стране сняты практически все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации цифровой сертификат может пригодиться при посещении заведений общепита и массовых мероприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии официально сертифицирована для применения в качестве бустера вакцина производства компании Moderna.

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