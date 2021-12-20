На несколько часов отключалось электроснабжение пяти районов Якутии
Якутск, 20 декабря, 2021, 04:31 — ИА Регнум. Авария на линии электропередач «Майя-Чурапча» оставила без электричества более 78 тысяч жителей Якутии. Свет отключался в пяти районах республики — Чурапчинском, Усть-Майском, Амгинском, Таттинском и Томпонском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Авария коснулась 83 населённых пунктов и 17,5 тысяч жилых домов. На время отключения в муниципалитетах работали дизельные электростанции. Причиной ЧП названо натяжение провода и касание изоляции на двух опорах возле села Майя. Аварию энергетики устраняли во время сильного снегопада и при температуре воздуха — 50 градусов. Работы были завершены в течение нескольких часов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он констатировал, что к качеству работы «Якутскэнерго» есть претензии. Причиной недовольства стало то, что в Якутии возросло количество аварийных и плановых отключений электричества, которые происходят во время отопительного сезона. От энергокомпании будут требовать, чтобы в отопительный сезон не было ни аварийных ситуаций, ни плановых работ.