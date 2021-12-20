Владивосток, , 04:26 — REGNUM Два учителя из Приморья вошли в число лучших по итогам реализации Всероссийского проекта «Билет в будущее». В топ-15 попали заместитель директора школы №21 Дальнегорска Наталья Калинина и заместитель директора общеобразовательной школы Пластуна Оксана Мельникова. Всего в проекте принимали участие более 6,5 тыс. педагогов из разных регионов страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ученики в классе Edu.gov.ru

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Победили наиболее актуальные проекты, которые отобраны для внедрения в рамках всероссийских профориентационных инициатив. Так, Наталья Калинина подготовила профессиональный интенсив «Знаю, могу, хочу!», который решает проблему низкого уровня профессионального самоопределения у школьников. Программа основана на японской методике Икигай, помогает школьникам не только определиться с профессией, но и найти свой жизненный путь.

Оксана Мельникова представила на интенсиве проект профпроб «Профинвестиция».

Как сообщало ИА REGNUM, более четырех тысяч школьников Иркутской области пройдут профессиональные пробы на базе партнерских площадок в рамках нацпроекта «Образование» и всероссийского проекта «Билет в будущее».