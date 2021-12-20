Владивосток, , 05:12 — REGNUM Председатель правления ПРОО «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений», член Общественной палаты Приморского края Сергей Пушкарев в разговоре с корреспондент ИА REGNUM назвал бредом и несерьёзностью желание бывшего президента Украины Петра Порошенко присоединить зарубежные территории, населенные украинцами. Украинские власти намеривались включить в свой состав регионы, принадлежащие Российской Федерации, в том числе и Приморье.

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«Как к такому можно относиться серьёзно? Наше Приморье вдруг станет украинским? Бред чистой воды. Даже в мыслях нет такого. Порошенко-чудак, как и нынешний президент Украины. Что там в их головах?

Несколько лет назад меня попросили поучаствовать в опросе: чувствую ли я свои украинские корни? Нет, хоть и предки мои украинцы, сюда они при ехали в 1990 году. Я уже в пятом поколении дальневосточник. Родился в селе Осиновка, там жили практически одни переселенцы с Украины. Так вот, в 50-годах к нам сослали бандеровцев. Местные их не приняли, не общались. Хотя ведь соотечественники. Им был непонятен даже их язык. В общем, западенцы как приехали, так и уехали через год по амнистии. Никто за ними не поехал.

Как бы пафосно не звучало, мы, дальневосточники, никогда не отдадим Россию ни Китаю, ни Америке, ни Японии. Ни кому-бы там ни было», — прокомментировал Сергей Пушкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего заместителя главы СБУ генерала Виктора Ягуна о том, что в 2018 году, во времена президентства Петра Порошенко, на Украине рассматривался вопрос о присоединении зарубежных территорий по примеру французских заморских департаментов.

«Шла речь о компактном проживании украинцев. Ну, Кубань была ближе всего, но еще украинцы жили в Астраханской области, в тех регионах, Воронежской области», — сказал Ягун.