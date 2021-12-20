Москва, 20 декабря, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Срок действия QR-кодов для переболевших COVID-19 увеличен до 12 месяцев в Москве. Об этом 19 декабря сообщается в блоге мэра города Сергея Собянина.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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Отмечается, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве остаётся стабильной, от коронавируса вакцинированы как минимум 80% работников сфер здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других.

В связи с принятием на федеральном уровне решения об изменении сроков действия сертификатов, в Москве был продлён с шести до 12 месяцев срок действия QR-кодов, выданных переболевшим COVID-19.

В то же время был сокращён срок действия QR-кодов, выданных на основе ПЦР-тестирования. Теперь срок действия QR-кода, оформленного на основании отрицательного ПЦР-теста составляет два календарных дня вместо трёх. Такая мера была введена в качестве превентивной перед ожидаемым распространением штамма «Омикрон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Москвы Собянин объявил о снижении заболеваемости в городе.