Красногорск, , 03:34 — REGNUM Главное управление по информационной политике Московской области определило победителя тендера, который будет через телепередачи освещать работу властей и рассказывать населению о социально-экономическом, политическом, демографическом, культурном положении региона. За время торгов цена лота почти не уменьшилась, несмотря на то, что в них участвовали две компании. Контракт планируется заключить за 1,299 млрд рублей с АО «Телеканал 360», которое подконтрольно властям региона, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Андрей Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM

При начальной цене 1 299 995 636,36 рубля АО «Телеканал 360» запросил за услуги лишь на пару тысяч меньше. Второй участник — ООО «Краб продакшн» (принадлежит Игорю Царенко) готов был выполнить работу за начальную цену. В итоге победителем признали АО, которое в 2019—2020 годы уже было исполнителем схожих контрактов с властями Подмосковья. В декабре 2020 года договор был подписан на 1 396 978 724,2 рубля, в декабре 2019 года — на 1 194 999 201,46 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в задачи победителя входит в том числе информирование населения о деятельности губернатора Андрея Воробьева. Срок выполнения контракта — с 1 января по 20 декабря 2022 года.

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