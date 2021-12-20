Оттава, 20 декабря, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Мужчина и женщина пострадали в результате стрельбы в канадской провинции Онтарио. Об этом 20 декабря сообщает телеканал CTV.

Alexas_Fotos Стрельба

Инцидент произошёл в городе Брамптоне, входящем в агломерацию Торонто. Очевидцы сообщили в полицию о стрельбе рядом с местным конференц-центром. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили женщину с огнестрельными ранениями. Немного позднее, в попавшем в ДТП легковом автомобиле был обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями. Оба пострадавших были госпитализированы.

На настоящее время полиция ещё не установила подозреваемых в стрельбе. Изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в центре Торонто, в результате которой пострадал один человек.