Москва, 20 декабря, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз МС-20» с космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром Мисуркиным на борту отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция полёта космического корабля ведётся на сайте Роскосмоса.

МКС

Закрытие переходных люков между пилотируемым кораблем «Союз МС-20» и модулем «Поиск» состоялось в 23:33 мск 19 декабря. По данным Центра управления полетами, в 05:18 мск корабль включит двигатели на торможение и начнёт сход с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 06:13 мск.

Вечером 20 декабря космические туристы и российский космонавт прибудут в Звёздный городок для реабилитации и выполнения программы послеполётных научных экспериментов. К моменту возвращения на Землю экипаж, состоящий из японских космических туристов и российского космонавта пробудет в космосе немногим больше 11 суток и 19 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии на МКС японских космических туристов Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, и российского космонавта Александра Мисуркина.