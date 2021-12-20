Тосно, Ленинградская область, , 03:07 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает жилищно-строительный кооператив «Тосно» из Ленобласти. Претензии физлиц пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от Ильи Петрова и Ольги Дзуцевой поступил в суд 19 декабря 2021 года. Детали спора пока не известны.

ЖСК ранее уже прошел через ряд этапов в процедуре несостоятельности, но в апреле 2021 года «производство по делу о банкротстве должника прекращено в связи с признанием удовлетворенными всех требований кредиторов, включенных в реестр». Банкротное дело инициировало ООО «Пульсар». Наблюдение в отношении ЖСК ввели в сентябре 2020 года, а банкротом признали в феврале 2021 года. На сегодня по предыдущему спору идёт взыскание судебных расходов, но само производство прекращено.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив был учрежден в марте 2006 года в городе Тосно. Учредители в выписке не указаны, с апреля 2021 года председателем является Нина Сенчурова.

В активе ЖСК есть 50% доли в ООО «Здравушка» (разборка и снос зданий), созданном в 2014 году. Среди совладельцев — Артем Безруков и офшорная компания «Авента Интерпрайс ЛТД» (Сейшелы). Последней в ООО принадлежит более 49%.