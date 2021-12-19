Сантьяго, 20 декабря, 2021, 02:39 — ИА Регнум. Кандидата в президенты от левой коалиции «Одобряю достоинство» Габриэля Борича поздравил с победой во втором туре выборов главы государства действующий чилийский лидер Себастьян Пиньера. Видеозвонок политиков был показан 20 декабря телеканалом 24 Oras.

Габриэль Борич

Пиньера поздравил Борича с победой и пожелал его правительству «огромных успехов». Президент Чили отметил, что в голосовании на президентских выборах приняли участие 8 млн человек.

В ответ Борич заверил, что сделает всё возможное, чтобы соответствовать стоящему перед ним «огромному вызову».

На прошедшем 19 декабря втором туре президентских выборов победу одержал Габриэль Борич. По данным избирательной службы республики, по результатам подсчета голосов с 96,74% участков, за Борича, отдали свои голоса 55,81% избирателей, его соперник ультраконсерватора Антонио Хосе Каста набрал 44,19% от общего числа голосов. Каста уже официально признал своё поражение на выборах.

Борич вступит в должность главы государства в марте 2022 года и станет самым молодым президентом в истории Чили. На момент инаугурации Боричу будет 36 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении голосования на втором туре президентских выборов в Чили.