Хабаровск, , 02:35 — REGNUM В Хабаровске в минувшие выходные на набережной стадиона им. Ленина открылся самый большой народный каток на Дальнем Востоке. Его площадь почти 7 тыс. кв. метров, протяженность — 400 метров. Украшением ледовой площадки стали 20-метровая елка и традиционные новогодние фотозоны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Коньки Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Вторую зиму подряд при подготовке парковой зоны стадиона мы делаем акцент на тематических арт-объектах из искусственного газона. В этот раз у нас на территории есть олени, медвежья семья, снеговики, ну и, конечно, главный символ 2022 года — белый тигр», — пояснили специалисты.

Отмечается, что для посещения катка необходимо предъявить сертификат вакцинированного или переболевшего коронавирусом, а в случае официального медицинского отвода — результаты отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее чем за 48 часов до дня посещения спорткомплекса.

Впервые на народном катке появился социальный прокат коньков. Бесплатно взять коньки на час смогут воспитанники детских домов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Михайловской набережной Новосибирска открылся традиционный ежегодный каток.