Владивосток, , 02:15 — REGNUM Музей боевой и трудовой славы школы №2 поселка Раздольное Надеждинского района стал одним из победителей Всероссийского конкурса следопытских работ «Неизвестный солдат» — его признали лучшим на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Школьный коридор Дарья Алексеева © ИА REGNUM

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В конкурсе по восстановлению страниц истории участвовали музеи из 69 регионов. Победителями в номинациях «Городской музей» и «Сельский музей» стали дальневосточные учреждения из Якутии и Приморского края.

«Мы от всей души поздравляем музей школы №2 поселка Раздольное с заслуженной победой», — сказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования края Ирина Индык.

Как сообщало ИА REGNUM, уникальный передвижной музей «Поезд Победы» ожидают в Калуге 20 декабря. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. Она повествует о событиях предвоенных лет и Великой Отечественной войны.