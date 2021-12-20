Варшава, , 02:06 — REGNUM За последние годы Польша отчётливо поняла, что Евросоюз и США полностью игнорируют интересы Варшавы и в риторике польского истеблишмента всё чаще проскальзывает идея, что стране стоит покинуть западные альянсы. По словам известного польского политолога Гжегожа Гурского, пора задуматься об одиночном плавании и формировать собственные союзы.

Флаг Польши

В беседе с корреспондентом католической газеты Nasz Dziennik Гурский отметил, что раз Белый дом решил договориться с Кремлём, Польша обязана предпринимать самостоятельные шаги. Он предложил объединиться с соседями Украины (Турцией, Румынией и Венгрией) для тесного оборонного сотрудничества с государствами, которым «угрожает» Россия. В Институте РУССТРАТ отметили, что инициатива касается и Великобритании, имеющей хорошие отношения с Варшавой.

В качестве главного аргумента Гурский уверяет, что Россия уже скоро решит обеспечить себе свободный доступ к Калининграду, а значит происходящее на белорусской границе Польша будет вспоминать как небольшое недоразумение. В том же ключе высказался аналитик и эксперт по России Марек Будзиш, чьи слова приводит правительственный портал wPoliticy: «Польша не сможет остановить переговоры Западной Европы и Соединенных Штатов с Россией, потому Варшава должна усилить собственную армию, чтобы с её точкой зрения были вынуждены считаться».

В Варшаве не могут перестать мечтать о возвращении времен Первой Речи Посполитой, но пока Польша входит в Евросоюз и НАТО, руки у неё связаны. Нельзя исключать, что Брюссель и Вашингтон отпустит Варшаву на вольные хлеба, убедив её выйти из Североатлантического альянса, считают в Институте РУССТРАТ. С помощью новой воинственной Польши Запад будет создавать проблемы Москве, заставляя Россию отвлекаться на «польский вопрос».