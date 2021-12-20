Магадан, , 01:59 — REGNUM В Магаданской области проходит ежегодная акция «Ёлка желаний» — губернатор Сергей Носов первым снял шары с желаниями с ёлки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM мы пресс-службе правительства региона.

Акция «Елка желаний» Цитата из видео topspb.tv

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Чиновники, депутаты, волонтеры и все желающие исполнят новогодние желания детей из многодетных семей, детских домов и интернатов Колымы.

«Это очень хорошая акция, которая стала традицией не только нашего региона, но и всей страны. Акция действительно благородная и правильная, ведь дети ждут чуда и мечтают накануне Нового года о подарках. Если мы, взрослые, поможем им осуществить желания, я думаю, мир станет теплее и добрее», — сказал Носов.

Глава региона снял с ёлки три желания. Два из них оказались от воспитанников детского дома «Надежда» — Никиты и Дианы. Ребята написали, что хотят детский планшет для рисования и сюжетно-ролевую игру «Пожарный». А Даниил из детского дома в посёлке Ола попросил развивающие настольные игры.

Сергей Носов заверил, что все желания детей будут исполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии 15 декабря дан старт предновогодней благотворительной акции «Ёлка желания». Первыми в ней приняли участие представители республиканской власти. Глава региона Казбек Коков снял с елки письма с пожеланиями девятерых детей.