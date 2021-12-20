Москва, , 01:51 — REGNUM Кардинального снижения террористической угрозы удалось добиться органам безопасности России, с начала года в стране было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в опубликованном 20 декабря на сайте телеканала «Звезда» видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский лидер отметил, что за последние годы в борьбе с террором удалось добиться значимых успехов и в целом позитивной динамики.

«За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов, а количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно», — такие данные привёл глава России.

По словам Путина, большая часть преступлений террористической направленности, благодаря слаженности и оперативности сотрудников органов безопасности, удаётся предотвратить на стадии подготовки. Российский лидер отметил, что «важно и дальше действовать наступательно и эффективно», ликвидируя ячейки международных террористических группировок при координирующей роли Национального антитеррористического комитета.

«Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего, в решении вашей главной, приоритетной задачи: жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом», — сказал Путин в обращении к сотрудникам спецслужб.

Президент России также напомнил и о других приоритетных задачах органов безопасности — «продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей». Также глава государства отметил и недопустимость вовлечения молодых людей в незаконную антигосударственную деятельность.

Напомним, День работников органов безопасности РФ празднуется 20 декабря и является профессиональным праздником для сотрудников ФСБ, ФСО, СВР и ГУСП России.